Зеленский обсудил с президентом Польши коронавирус и диверсификацию поставок газа

Фото: видео-конференция Зеленского и Дуды (president.gov.ua)

Главы государств договорились продолжать регулярные контакты

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили противодействие коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Сообщается, что во время разговора было уделено внимание механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления последствий кризиса в будущем.

"Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мер. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", - отметил Зеленский.

Важной темой разговора также стало сотрудничество Украины и Польши в сфере энергетической безопасности.

"В том числе касательно диверсификации источников поставок энергоносителей и практической реализации подписанного в августе 2019 года трехстороннего меморандума между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

Напомним, соответствующий меморандум подразумевает, среди прочего, увеличение поставок газа в Украину из Польши с 1,5 млрд куб.м до 6 млрд куб.м. в год, начиная с 2021 года.

Это не первый телефонный контакт глав Украины и Польши. 18 марта Зеленский и Дуда также обсуждали координацию усилий по предотвращению негативных последствий для граждан двух государств пандемии коронавируса.

13 апреля польский президент планировал посетить Харьков, чтобы почтить жертв Катынской трагедии. Однако из-за пандемии не смог совершить визит в первую столицу Украины.