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Зеленский обсудил с премьером Италии вопрос негативных последствий коронавируса

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 20:21
Зеленский обсудил с премьером Италии вопрос негативных последствий коронавируса
Фото: Джузеппе Конте и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с чудовищными масштабами пандемии коронавируса в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которой обсудили вопросы координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с чудовищными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

"Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности, поставок продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товарно-транспортного сообщения между Италией и Украиной через ограничения, введенные рядом транзитных стран", - говорится в сообщении.

Также украинский президент выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Отдельно лидеры обсудили вопрос возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему поздравления и пожелал оставаться здоровым.

Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

Стороны также обсудили меры по продолжению политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Италию 7 февраля этого года.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантин в стране, который объявили до 3 апреля, должен быть продлен из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Кроме того, смертность от коронавируса в Италии в 8 раз выше, чем в Китае.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тыс. человек В Италии число жертв коронавируса за сутки превысило 600
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