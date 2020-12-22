Зеленский обсудил с Макроном коронавирус и ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 декабря, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер пообещал посетить Украину, как только позволит эпидемическая ситуация.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Главы государств обсудили вопросы достижения мира на Донбассе. В частности, Зеленский рассказал президенту Франции об усилиях украинской стороны, а Макрон пообещал продолжить поддержку для продвижения в мирном процессе.

Макрон также подчеркнул важность выполнения сторонами парижских договоренностей "нормандской четверки". Зеленский со своей стороны акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности.

Кроме того, президенты договорились координировать усилия стран относительно солидарного распределения сертифицированной вакцины от коронавируса.

Напомним, до этого Зеленский сообщил о согласии Франции помочь Украине в получении вакцины от коронавируса. Он назвал это "жестом настоящей дружбы".

Добавим, сегодня в посольстве США сделали заявление по обострению ситуации на Донбассе. США отреагировали на обстрел подразделений ООС и гражданских, а также взятие в плен украинского военного.