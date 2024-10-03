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Зеленський про обстріл Ізраїлю: це трагедія, але хочеться, щоб про Україну не забували

Четвер 03 жовтня 2024 15:22
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Зеленський про обстріл Ізраїлю: це трагедія, але хочеться, щоб про Україну не забували Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавній масований обстріл по території Ізраїлю є трагедією, втім, не варто забувати й про Україну. Найкращим варіантом було б, якби партнери також допомогли Силам оборони збивати ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Що стосується Близького Сходу, я не можу сказати, що та чи інша трагедія. Війна відволікає. Це просто не дуже справедливо до загрози на інших континентах, в інших частинах світу. Це велике горе. Цей обстріл - це просто трагедія, а те що знищили ракети й немає масових вбивств - слава Богу, що так сталося, слава Богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що хотілося б, аби світ також не забував про війну в Україні й найкращим варіантом "не забувати" було б - надавати необхідне озброєння, а також допомагати збивати ворожі повітряні цілі, серед яких є іранські ракети та дрони.

"Збивати так само як збиваються вони над небом Ізраїля", - додав він.

Масований обстріл Ізраїлю

1 жовтня Іран вдруге за цей рік здійснив масштабний ракетний удар по Ізраїлю, запустивши близько 180 балістичних ракет. Ізраїльська система протиповітряної оборони (ППО) разом з американськими військовими змогли успішно відбити атаку.

Тим часом Зеленський, під час конференції з Рютте, закликав партнерів також допомагати Україні під час відбиття обстрілів з боку Росії. Як він відзначив, збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет.

Деталі щодо атаки, її наслідків та міжнародної реакції читайте у статті на РБК-Україна.

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Війна в Україні Володимир Зеленський
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