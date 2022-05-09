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Зеленский об обстреле Одессы во время визита Мишеля: Вот истинное отношение РФ к Европе

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Оккупанты нанесли удар по Одессе во время визита генсека Европейского совета Шарля Мишеля. Тем самым Россия продемонстрировала свое отношение к Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня, несмотря на присутствие президента Европейского совета, российские военные снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Вот такое оно истинное отношение России к Европе, чтобы не говорили в Москве", - сказал Зеленский.

Напомним, последние три дня Одессе подвергается массированным ракетным атакам. Оккупанты запускают ракеты как из Черного моря, так и территории оккупированного Крыма.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая сообщил, что приехал в Одессу, чтобы отметить День Европы. В этот же день Одесская область подверглась ракетной атаке.

Вчера, 8 мая, в городе прозвучала серия взрывов. Отметим, 7 мая в Одессе 4 ракеты попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.

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Владимир Зеленский