Зеленский обратился к Западу: если боитесь закрыть небо, то дайте средства ПВО

Президент Владимир Зеленский обратился к западным политикам о закрытии неба над Украиной для российской авиации. Он подчеркнул, что если они не могут этого сделать, то должны дать средства противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского, опубликованном на сайте Офиса президента.
"Если западные политики боятся принять важное решение о закрытии неба над Украиной для российской авиации, то они должны предоставить украинским военным средства защиты воздушного пространства", - цитирует ОП главу государства.
Зеленский также призвал Запад дать Украине самолеты и средства противоракетной обороны. По его словам, с их помощью украинцы смогут защитить своих детей, родителей, города, архитектуру.
"Дайте Украине противоракетную оборону, чтобы гарантировать, что ни одна атомная станция не будет взорвана и не будет уничтожена Украина и вся Европа", - добавил он.
Напомним, ранее Зеленский призвал европейских союзников ввести бесполетную зону над Украиной.
Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!