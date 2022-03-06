UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский обратился к Западу: если боитесь закрыть небо, то дайте средства ПВО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский обратился к западным политикам о закрытии неба над Украиной для российской авиации. Он подчеркнул, что если они не могут этого сделать, то должны дать средства противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Если западные политики боятся принять важное решение о закрытии неба над Украиной для российской авиации, то они должны предоставить украинским военным средства защиты воздушного пространства", - цитирует ОП главу государства.

Зеленский также призвал Запад дать Украине самолеты и средства противоракетной обороны. По его словам, с их помощью украинцы смогут защитить своих детей, родителей, города, архитектуру.

"Дайте Украине противоракетную оборону, чтобы гарантировать, что ни одна атомная станция не будет взорвана и не будет уничтожена Украина и вся Европа", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский призвал европейских союзников ввести бесполетную зону над Украиной.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОВойна России против Украины