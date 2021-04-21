Зеленский обратился к Путину, а украинцев предупредили о четвертой волне COVID-19: новости за 20 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, украинцев предупредили о четвертой волне COVID-19, Белый дом поддержал создание 51-го штата в США. Подробнее о том, что произошло во вторник, 20 апреля, - в материале РБК-Украина

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состоятся "в любой точке, где идет война". Об этом он сказал в видеообращении.

Зеленский рассказал, что накануне на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, но несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявления.

Россия ограничила полеты над Крымом и Черным морем: регион считается опасным

Российская Федерация ограничила полеты над Крымом и Черным морем с 20 по 24 апреля. В извещении для пилотов этот регион назвали опасным.

Согласно извещению, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающие территориальные воды, а также часть международных вод Черного моря.

Опубликованы новые спутниковые фото самолетов и танков РФ возле Украины

Появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что Россия стягивает войска к границам Украины. На них изображены самолеты и танки, и их намного больше, чем ожидали увидеть военные эксперты. Новые спутниковые снимки опубликовала газета The Wall Street Journal.

На одном из фото изображена авиабаза в оккупированном Крыму, где на бетонной взлетной полосе выстроены несколько истребителей Су-30. Еще в марте истребителей здесь не было. На других виден лагерь под Воронежем, куда Россия с конца марта стягивает войска. На снимках различимы вертолеты, дроны, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.

Украинцев предупредили о четвертой волне COVID-19: может стать более угрожающей

В Украине еще не завершилась третья волна пандемии коронавируса, однако уже необходимо готовиться к четвертой. Она может быть более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины с самой сложной ситуацией с COVID. На данный момент это Киев, Киевская, Одесская, Сумская, Николаевская и Харьковская области. В этих регионах большая заполненность коек с кислородом.

Лукашенко: хочу, чтобы Украина была нашей, три братских народа были вместе

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его позиция по Украине остается неизменной. Он уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям. Об этом он заявил на встрече с нардепом от украинской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко, сообщает "БелТА".

"Я очень хотел бы, чтобы Украина была нашей, чтобы мы как славянские народы, три братских народа были вместе. На пользу народов. Никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного", - заявил Лукашенко.

Всплыли новые детали скандальной вечеринки Тищенко в шикарном отеле (видео)

Нардеп Николай Тищенко вопреки карантину в Киеве устроил для своей жены пышное празднование дня рождения в ресторане отеля Fairmont. Сейчас из видео "Схемы" стали известны новые подробности громкого и шикарного праздника.Вечеринка началась вечером 18 апреля. Уже к 10 вечера на парковке отеля Fairmont не осталось ни одного свободного места. Всего журналисты насчитали около 30 гостей. Все они заходили в гостиницу без масок, ни один человек не воспользовался средством защиты.

Отметим, что всех гостей мероприятия попросили не постить фото вечеринки в соцсетях. Но полиция на "праздник жизни" все же наведалась, но через некоторое время спокойно покинула отель и вечеринка продолжилась. Гости праздника после публикации новости о вечеринке в СМИ решили не выходить из отеля и остались там на ночь.

Напавший в поезде на журналистку "Интера" насильник умер, не дождавшись суда: первые детали

Виталий Рудзько, который в ночь с 31 июля на 1 августа 2020-го пытался изнасиловать журналистку Анастасию Луговую в поезде "Укрзализныци", умер 13 апреля. Об этом пострадавшая женщина написала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, последнее судебное заседание, назначенное на 14 апреля, перенеслось в связи со смертью обвиняемого. Предварительно сообщается, что у него был рак мозга. Тем не менее, дело остается открытым. Ведь Анастасия судится еще и с "Укрзализныцей", которая не смогла обеспечить ее безопасность.

Белый дом поддержал создание 51-го штата в США

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена официально поддержала преобразование федерального округа Колумбия в 51-й штат. Предполагается, что штат будет переименован в штат Вашингтон, Содружество Дугласа.

"Слишком долго свыше 700 тысяч жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены полноценного представительства в Конгрессе США", - говорится в заявлении Управления бюджетом и административной политики.

К взрывам на складах оружия в Чехии причастны шесть сотрудников ГРУ, - Bellingcat

За взрывом склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояли по меньшей мере шесть сотрудников российской военной разведки ГРУ. Они входили в состав подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России. Об этом говорится в расследовании Bellingcat в сотрудничестве с чешским изданием Respekt.

По данным расследования, операция проходила под личным наблюдением командира отряда генерал-полковника Андрея Аверьянова, который на момент его засекречивания отправился в Центральную Европу и вернулся в Москву всего через несколько часов после взрыва в Врбетицах.

Презентация Apple: все подробности о новых продуктах компании

Во вторник, 20 апреля Apple представила несколько новинок. В компании не анонсировали, какие именно гаджеты покажут на первой в этом году презентации под названием Spring Loaded. Однако инсайдеры прогнозировали выход обновленных моделей іPad и iMac.

Что известно о весенней презентации и новинках от Apple - в материале РБК-Украина.

Крах Европейской Суперлиги. "Манчестер Сити" официально покидает турнир

Футбольный клуб "Манчестер Сити" на своем объявил, что выходит из состава участников европейской Суперлиги. Команда стала первой, объявившей о выходе из турнира.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.

Дождями накроет всю Украину: где погода будет самая неприятная

Погода в Украине в среду, 21 апреля, ожидается мокрая практически во всех областях страны. Небольшое прояснение ожидается в нескольких центральных и южных областях.

Синоптики Украинского гидрометцентра сообщили. где погода будет наиболее неприятной.