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Зеленский обратился к евреям: кричите об убийствах мирных людей

Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский обратился к евреям со всего мира. Он призвал их не молчать о событиях в Украине и рассказывать об убийствах мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы государства.

"В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда каждый год приезжают сотни тысяч евреев. Ошиблись. Затем Бабий Яр, где были расстреляны 100 тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира - разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричит об убийствах мирных людей. Кричит про убийства украинцев", - говорит Зеленский.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.

Посольство Израиля в Украине прокомментировало циничные действия России, призвав уважать святость этого места.

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