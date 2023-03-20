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Зеленський обговорив реалізацію "формули миру" з прем’єром Нідерландів

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Понеділок 20 березня 2023 20:10
Зеленський обговорив реалізацію "формули миру" з прем’єром Нідерландів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте реалізацію "формули миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера України у Telegram.

"Провів, як завжди, змістовну, дружню розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, що матиме подальший розвиток в посиленні обороноздатності України", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що вони обговорили практичну реалізацію української "формули миру" та інші важливі міжнародні заходи.

"Було окремо відзначено поступ нашої держави в трансформаціях", - додав президент України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна та її військові героїчно боронять свої території та показують всьому світу, що армія Росії перестає бути глобальною загрозою.

У четвер, 2 березня, президент Володимир Зеленський уперше провів телефонну розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. У ході переговорів, серед іншого, вони обговорили "формулу миру".

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