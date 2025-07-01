Зеленський обговорив з Алієвим знущання Росії над азербайджанцями

За словами Зеленського, він подякував азербайджанському колезі за підтримку України, українців і територіальної цілісності країни.

"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", - наголосив президент.

Він висловив співчуття Азербайджану у зв'язку з убивством братів Сафарових на території Росії.

"Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти. І потрібна справедливість", - додав Зеленський.

Як зазначив президент, у нього з Алієвим однакове бачення: життя і честь кожної людини мають бути захищені.

Також лідери обговорили двосторонні відносини між країнами - енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Вони домовилися провести засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.