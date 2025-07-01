Зеленський обговорив з Алієвим знущання Росії над азербайджанцями
Президент України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв провели телефонну розмову. Однією з тем обговорень стала облава російських силовиків на азербайджанців у Єкатеринбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За словами Зеленського, він подякував азербайджанському колезі за підтримку України, українців і територіальної цілісності країни.
"Також висловив чітку підтримку з боку України в ситуації, коли Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує Азербайджанській Республіці", - наголосив президент.
Він висловив співчуття Азербайджану у зв'язку з убивством братів Сафарових на території Росії.
"Впевнений, що будуть з'ясовані всі факти. І потрібна справедливість", - додав Зеленський.
Як зазначив президент, у нього з Алієвим однакове бачення: життя і честь кожної людини мають бути захищені.
Також лідери обговорили двосторонні відносини між країнами - енергетику та співпрацю в гуманітарній сфері. Вони домовилися провести засідання спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Облава в Єкатеринбурзі
Нагадаємо, в Єкатеринбурзі 27 червня правоохоронці провели масштабний рейд по квартирах азербайджанської діаспори: затримано понад 50 осіб, включно з членами сім'ї Сафарових.
Двоє братів Сафарових загинули під час затримання - один нібито від серцевого нападу, другий дістав черепно-мозкові травми, що підтверджується експертизою з Азербайджану.
Кілька людей із численними травмами направлено до лікарень.
На цьому тлі відносини Росії та Азербайджану погіршилися. Зокрема, Баку скасувало візит парламентської делегації з РФ.
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