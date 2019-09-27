Зеленский в Нью-Йорке почтил память жертв терактов 11 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в Нью-Йорке почтил память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский возложил венок к Мемориалу 9/11. Президентская чета также установила на Мемориале флажок Украины.

Кроме того, президент вместе с женой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца по происхождению, который героически погиб во время террористического акта 11 сентября 2001 года. Иван Скала работал пожарным в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей в день теракта.

Отметим, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате теракта погибли 2 996 человек.

РБК-Украина писало, что военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание по Халида Шейха Мохаммеда и еще четырех обвиняемых в организации терактов 11 сентября.