Зеленський про нічну атаку: Росія почала Страсну п'ятницю зі знущань над українцями

"Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю - балістикою, крилатими ракетами, "Шахедами" - знущаннями над нашими людьми та містами", - написав президент.

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами Зеленського, під час обстрілу терористи вдарили ракетою по Харкову, внаслідок чого пошкодження отримали звичайні будинки, підприємство та машини. Наразі відомо про близько 70 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей, а наймолодшій - 2 роки. Також відомо про загиблого.

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Суми ж, як розповів президент, атакували ударні дрони. Один з безпілотників влучив по підприємству з виробництва хліба, яке десятиліттями працює у місті. Внаслідок атаки загинула людина.

Також під час атаки ворог вдарив по:

Дніпропетровській області;

Київській області;

Миколаївській області;

Донецькій області.

"Вдячність кожному з наших партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО - все це дійсно допомагає", - додав він.