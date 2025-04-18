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Зеленський про нічну атаку: Росія почала Страсну п'ятницю зі знущань над українцями

П'ятниця 18 квітня 2025 11:16
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Зеленський про нічну атаку: Росія почала Страсну п'ятницю зі знущань над українцями Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) почала Страсну п'ятницю з нічного обстрілу України. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю - балістикою, крилатими ракетами, "Шахедами" - знущаннями над нашими людьми та містами", - написав президент.

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами Зеленського, під час обстрілу терористи вдарили ракетою по Харкову, внаслідок чого пошкодження отримали звичайні будинки, підприємство та машини. Наразі відомо про близько 70 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей, а наймолодшій - 2 роки. Також відомо про загиблого.

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Суми ж, як розповів президент, атакували ударні дрони. Один з безпілотників влучив по підприємству з виробництва хліба, яке десятиліттями працює у місті. Внаслідок атаки загинула людина.

Також під час атаки ворог вдарив по:

  • Дніпропетровській області;
  • Київській області;
  • Миколаївській області;
  • Донецькій області.

"Вдячність кожному з наших партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО - все це дійсно допомагає", - додав він.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни РФ регулярно обстрілює інфраструктуру України, у тому ж числі й цивільну. Найбільше через удари страждають прифронтові області та населені пункти.

Зокрема кожної ночі ворог вдається до атаки безпілотниками. Наприклад, у ніч на 18 квітня терористи запустили проти України шість ракет та 37 безпілотних літальних апаратів.

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