Зеленський назвав єдину мету Путіна, заради якої той використовує теракт під Москвою

Реакція Путіна на теракт не здивувала Зеленського

За словами Зеленського, зміна уваги всього світу - це не все, чим намагався скористатися диктатор Володимир Путін.

Для нього не стало сюрпризом, коли Путін спробував звинуватити Україну в нібито причетності до нещодавнього теракту під Москвою.

Відповідальність за нього на себе взяла ІДІЛ, а офіційні особи США кажуть, що немає нічого, що могло б поставити під сумнів це твердження. Зеленський назвав інсинуації Путіна "сміховинними".

"Навіть після того, як ІДІЛ взяла на себе відповідальність!" - здивувався президент Зеленський.

Заради чого Путін використовує теракт

Президент Зеленський сказав, що Путіна не хвилює, чи це терористичний акт, чи це економічний акт, чи це нафтова промисловість, чи будь-яка з цих сфер.

Путін використовує це для максимального об'єднання свого суспільства.

"Він використовує все це тільки з однією метою - виправдати, що "України не існує", - сказав Зеленський.

Теракт під Москвою