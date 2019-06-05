Зеленский назвал вступление Украины в ЕС "смертью имперского проекта России"

Президент Владимир Зеленский выступает за продолжение процесса евроинтеграции Украины. Об этом он заявил во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе, сообщает Администрация президента в Twitter.

Зеленский отметил, что европейская интеграция может обеспечить внутренние системные изменения в государстве, имплементацию реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. По его словам, - это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве", - добавил президент.

Во время встречи Туск и Зеленский подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве. Как отметил Туск саммит определит приоритеты отношений на следующий год. Он добавил, что во время встречи они договорились сохранять тесные контакты.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы в Украине проходил референдум, то 62% граждан проголосовали бы за вступление страны в Европейский союз, 22% - против. Таким образом, в итоге голоса участников референдума по вступлению в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против.

Отметим, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.