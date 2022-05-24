Это была их ошибка: Зеленский заявил, что оккупантам придется уйти из Крыма

Российское вторжение в Украину началось именно с Крыма. И его можно считать первой судьбоносной ошибкой России по отношению к Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но первый судьбоносный для самой России. Все вместе они приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, оккупантам придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", - заявил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цену освобождения Крыма от российской оккупации. По его словам, реализация такого сценария сегодня будет стоить жизни сотням тысяч украинцев.

Напомним, ранее Буданов назвал сроки окончания войны с Россией и заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, включая Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.