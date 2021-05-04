Зеленский назвал несправедливым распределение СOVID-вакцин в мире

Зеленский напомнил, что когда весь мир захватила пандемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи

"Евросоюз - это о равенстве. Не декларативном, а настоящем. А для равноправия искренность обязательна", - заметил он.

Так, украинские медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными врачами спасать больных.

"Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь, когда будущее мира зависит от крошечной, но жизненно важной прививки. Распределение вакцин в мире несправедливо. Это факт. И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство – это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", - добавил Зеленский.