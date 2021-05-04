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Зеленский назвал несправедливым распределение СOVID-вакцин в мире

Новина українською → Украина, Вторник 04 мая 2021 03:47
Зеленский назвал несправедливым распределение СOVID-вакцин в мире Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым распределение вакцин от коронавируса в мире. Об этом он сказал после встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Соответствующее заявление он разместил в своем Facebook.

Зеленский напомнил, что когда весь мир захватила пандемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи

"Евросоюз - это о равенстве. Не декларативном, а настоящем. А для равноправия искренность обязательна", - заметил он.

Так, украинские медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными врачами спасать больных.

"Тогда мы были равными. Такими должны быть и теперь, когда будущее мира зависит от крошечной, но жизненно важной прививки. Распределение вакцин в мире несправедливо. Это факт. И мир не должен забывать о равенстве, когда помощь необходима всем. Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство – это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно", - добавил Зеленский.

Напомним, в апреле 2021 года 43% украинцев были готовы сделать прививку от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев. Ответили, что не готовы, 52% респондентов.

В Украине за последние сутки подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области.

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