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Зеленский назвал главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме "Украина 30" заявил о приоритетах борьбы с коронавирусом. По его словам, их несколько.

Об этом он заявил на форуме.

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"Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформация. Все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19", - заявил он.

Напомним, в Украине продолжается всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Первую сессию открыл президент Владимир Зеленский, также приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила о замедлении распространения коронавируса. Вместе с тем в организации призвали соблюдать карантинные ограничения, несмотря на замедление темпов пандемии.

Кроме того, по данным ВОЗ, количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило общее количество тех, кто инфицировался коронавирусом.

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