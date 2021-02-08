Зеленский назвал главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме "Украина 30" заявил о приоритетах борьбы с коронавирусом. По его словам, их несколько.
Об этом он заявил на форуме.
"Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформация. Все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19", - заявил он.
Напомним, в Украине продолжается всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Первую сессию открыл президент Владимир Зеленский, также приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила о замедлении распространения коронавируса. Вместе с тем в организации призвали соблюдать карантинные ограничения, несмотря на замедление темпов пандемии.
Кроме того, по данным ВОЗ, количество вакцинированных от COVID-19 в мире превысило общее количество тех, кто инфицировался коронавирусом.