Зеленский о Нацгвардии Украины: благодарен за все шаги к победе
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала пяти полковникам Нацгвардии Украины. Государственными наградами с начала полномасштабного вторжения России отмечены 476 бойцов Нацгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Хочу еще раз с большим уважением приветствовать Национальную Гвардию Украины с ее Днем. Искренне благодарен за то, что вы делаете для защиты нашего государства, для защиты украинцев. Спасибо за все шаги к победе, которая будет и наступит благодаря вам", - подчеркнул президент Украины.
Зеленский также отметил, что вручил награды бойцам Нацгвардии Украины, отличившимся в боях с российскими оккупантами. Также он присвоил звание бригадного генерала пяти полковникам Нацгвардии Украины. В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля уже 476 бойцов Нацгвардии были отмечены государственными наградами.
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