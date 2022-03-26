Зеленский о Нацгвардии Украины: благодарен за все шаги к победе

"Хочу еще раз с большим уважением приветствовать Национальную Гвардию Украины с ее Днем. Искренне благодарен за то, что вы делаете для защиты нашего государства, для защиты украинцев. Спасибо за все шаги к победе, которая будет и наступит благодаря вам", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что вручил награды бойцам Нацгвардии Украины, отличившимся в боях с российскими оккупантами. Также он присвоил звание бригадного генерала пяти полковникам Нацгвардии Украины. В общей сложности за время полномасштабной войны с 24 февраля уже 476 бойцов Нацгвардии были отмечены государственными наградами.