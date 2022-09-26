Зеленський про наступ РФ на Донбасі: увійде в історію як цинічне вбивство своїх солдатів

Намагання російських окупантів наступати у Донецькій області безглузді, загарбники лише втрачають живу силу у своїх потугах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що попри очевидну безглуздість війни для РФ і втрати загарбниками ініціативи, російське командування все одно гонить їх на загибель.
"Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть до історії війн як одне з найцинічних вбивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація - це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає", - сказав Зеленський.
Президент додав, що росіяни відчули, що програють і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті.
Так, сьогодні окупанти намагалися атакувати поблизу восьми населених пунктів, проте українські військові відбили усі ворожі атаки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.