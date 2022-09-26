Зеленський про наступ РФ на Донбасі: увійде в історію як цинічне вбивство своїх солдатів

Він зазначив, що попри очевидну безглуздість війни для РФ і втрати загарбниками ініціативи, російське командування все одно гонить їх на загибель.

"Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть до історії війн як одне з найцинічних вбивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація - це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає", - сказав Зеленський.

Президент додав, що росіяни відчули, що програють і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті.