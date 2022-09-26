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Зеленський про наступ РФ на Донбасі: увійде в історію як цинічне вбивство своїх солдатів

Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Намагання російських окупантів наступати у Донецькій області безглузді, загарбники лише втрачають живу силу у своїх потугах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що попри очевидну безглуздість війни для РФ і втрати загарбниками ініціативи, російське командування все одно гонить їх на загибель.

"Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть до історії війн як одне з найцинічних вбивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація - це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного м'яса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає", - сказав Зеленський.

Президент додав, що росіяни відчули, що програють і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті.

Так, сьогодні окупанти намагалися атакувати поблизу восьми населених пунктів, проте українські військові відбили усі ворожі атаки.

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Володимир ЗеленськийДонбасДонецька область