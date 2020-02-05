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Зеленский направил письмо главе КНР из-за ситуации с коронавирусом

Новости » Политика     05.02.2020 - 14:54
Зеленский направил письмо главе КНР из-за ситуации с коронавирусом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Офис президента.

Украинский президент пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме Зеленского.

Напомним, Минздрав обнародовал новые данные о распространении коронавируса. В частности, в мире по состоянию на утро 5 февраля 2020 года до 493 выросло число летальных исходов.

По словам эксперта Всемирной организации здравоохранения Джона Маккензи, китайские власти недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что руководство Китая признало, что реакция страны на вспышку коронавируса была недостаточно хорошей.

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