Зеленский наградил орденом экс-главу посольства США в Украине

Бывшая глава посольства США в Украине Кристина Квин получила орден "За заслуги" второй степени. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

Отмечается, что орден был присужден Квин за личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержание независимости и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность.

Напомним, ранее стало известно, что новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев. Официального объявления не было, но информация о прибытии содержится на ее страничке с биографией.

Также мы писали, что в понедельник, 30 мая, Бринк вручила верительные грамоты в украинском Министерстве иностранных дел. Таким образом она уже официально начала миссию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.