Зеленский наградил государственными наградами 105 защитников Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами защитников Украины. Семь украинских воинов были награждены посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Соответствующий указ №157 был подписан гарантом во вторник, 22 марта.
Украинских военных наградил орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".
Напомним, Владимир Зеленский обратился в парламент Италии. Он призвал остановить российскую агрессию и усилить санкции против РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.