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Зеленский наградил государственными наградами 105 защитников Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 22 марта 2022 13:05
Зеленский наградил государственными наградами 105 защитников Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами защитников Украины. Семь украинских воинов были награждены посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Соответствующий указ №157 был подписан гарантом во вторник, 22 марта.

Украинских военных наградил орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Напомним, Владимир Зеленский обратился в парламент Италии. Он призвал остановить российскую агрессию и усилить санкции против РФ.

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