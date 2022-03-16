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Зеленский о мужестве украинских солдат и офицеров: ваша храбрость позволяет Украине выжить

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Среда 16 марта 2022 02:20
Зеленский о мужестве украинских солдат и офицеров: ваша храбрость позволяет Украине выжить Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины подписал указ о награждении государственными наградами 139 военнослужащих Вооруженных сил Украины, отличившихся в обороне нашего государства, 32 из них посмертно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский в вечернем выступлении прокомментировал стойкость украинских солдат и офицеров: "Я благодарен каждому защитнику Украины, каждому защитнику Сум, Харькова, Николаева, Чернигова и всех городов Украины, которые сегодня желает захватить это зло. Я благодарен всем, кто держится и борется за жизнь. Ваше сопротивление, ваша стойкость, ваша храбрость позволяют Украине выжить и сохранить наш народ и нашу землю".

Также президент Украины сообщил, что подписал сегодня указ о награждении государственными наградами 139 военнослужащих Вооруженных сил Украины, отличившихся в обороне нашего государства, 32 из них посмертно.

Также сегодня подписан указ о присвоении звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.

Полковнику Котенку Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.

Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.

Звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено старшему лейтенанту Дозорному Дмитрию Леонидовичу за эффективные действия при обороне Херсонской области, которые позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу. Также высшей государственной награды удостоен старший лейтенант Сидунец Владимир Владимирович. Благодаря его действиям уничтожен дивизион российских "Искандеров".

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