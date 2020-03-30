Зеленский: меры против коронавируса не должны снижать боеготовность ВСУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский провел совещание по борьбе с коронавирусом в армии

Меры по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах Украины не должны снижать их боеготовность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, говорится в сообщении на его сайте.

Сообщается, что Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и командующими видов, родов ВСУ.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все предпринимаемые ради безопасности от коронавируса не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы - их", - отметил Зеленский.

Хомчак, в свою очередь, заверил, что ВСУ готовы к отражению агрессору и обороны Украины. Министр обороны Андрей Таран доложил, что ситуация под контролем.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров не будет сокращать расходы на военных в бюджете в рамках перераспределения средств на борьбу с COVID-19.

Ранее также сообщалось, что на карантине с подозрением на коронавирус находятся более 170 украинских военнослужащих.