ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский: меры против коронавируса не должны снижать боеготовность ВСУ

Новости » Политика     30.03.2020 - 15:40
Зеленский: меры против коронавируса не должны снижать боеготовность ВСУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский провел совещание по борьбе с коронавирусом в армии

Меры по борьбе с коронавирусом в Вооруженных силах Украины не должны снижать их боеготовность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, говорится в сообщении на его сайте.

Сообщается, что Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком и командующими видов, родов ВСУ.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все предпринимаемые ради безопасности от коронавируса не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы - их", - отметил Зеленский.

Хомчак, в свою очередь, заверил, что ВСУ готовы к отражению агрессору и обороны Украины. Министр обороны Андрей Таран доложил, что ситуация под контролем.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров не будет сокращать расходы на военных в бюджете в рамках перераспределения средств на борьбу с COVID-19.

Ранее также сообщалось, что на карантине с подозрением на коронавирус находятся более 170 украинских военнослужащих.

Во Львове зафиксировали еще два случая коронавируса
Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь