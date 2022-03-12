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Зеленский матерям российских военных: не отдавайте своих детей на смерть или в плен

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к матерям российских военных. Глава государства призвал их не отдавать своих сыновей на войну против Украины, поскольку они либо погибнут, либо попадут в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Хочу еще раз сказать всем российским матерям, особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия", - сказал Зеленский.

Глава государства предложил матерям российских военных проверять, где находятся их сыновья. Он призвал женщин действовать, если у них возникнет хоть малейшее подозрение, что детей отправили воевать против Украины.

"Действуйте немедленно, не отдавайте своего сына на смерть или в плен", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела это чудовищной войны. Однако украинцы будут защищаться столько, сколько придется.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины