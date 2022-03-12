Зеленский матерям российских военных: не отдавайте своих детей на смерть или в плен

"Хочу еще раз сказать всем российским матерям, особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле. Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия", - сказал Зеленский.

Глава государства предложил матерям российских военных проверять, где находятся их сыновья. Он призвал женщин действовать, если у них возникнет хоть малейшее подозрение, что детей отправили воевать против Украины.

"Действуйте немедленно, не отдавайте своего сына на смерть или в плен", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела это чудовищной войны. Однако украинцы будут защищаться столько, сколько придется.