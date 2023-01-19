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Зеленський про Leopard для України: Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні вірять, що сила німецького лідерства залишиться незмінною і Збройні сили отримають танки Leopard .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована", - заявив президент.

Зеленський додав, що зараз всі чекають рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків.

"Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною", - додав президент.

Нагадаємо, що Україна потужно готувалася до чергового засідання у форматі "Рамштайн" і має позитивні очікування щодо можливих результатів.

Також Україна очікує згоди щодо постачання танків. Йдеться про рішення від країни, яка має на них права.

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