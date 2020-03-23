Зеленский о критике из-за коронавируса: хайп фактически равен мародерству

Президент Владимир Зеленский назвал политический хайп на ситуации с коронавирусом в Украине "фактическим мародерством". Об этом он заявил в сегодняшнем видеообращении.

В частности, Зеленский в традиционном видеоролике отдельно обратился к "некоторым политикам".

"В сложные для Украины времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно, не судите других по себе", - отметил он.

Он также подчеркнул, что сегодня все шаги направлены на сохранение жизни и здоровье украинцев.

"В этой ситуации есть определенный парадокс. Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус срывает маски с людей. Потому что кто-то готов помогать? отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде: повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что Украина уже до конца этой недели может получить дополнительную партию тестов на коронавирус и медицинского оборудования.

Отметим, с 24 марта украинцам запретили покидать страну в туристических целях.