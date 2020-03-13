Зеленский о коронавирусе в Украине: статистика у нас одна из лучших

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что надо "сделать так, чтобы ничего не ухудшилось"

Статистика в Украине по коронавирусу одна из лучших по сравнению с другими страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что "мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось" в вопросе коронавируса.

"Люди не понимают, как важно нужно быть одной страной в такие тяжелые времена, несмотря на то, что у нас вопрос с коронавирусом, если можно так сказать, по сравнению с другими страны, статистика у нас ... простите за предрассудки, у нас одна из лучших, но мы должны сделать так, чтобы ничего не ухудшилось ", - заявил президент.

Зеленский считает, что люди ожидали либерального президента и либеральное правительство, но, "если люди не понимают, то надо делать жесткие серьезные выводы на уровне правоохранительных органов".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание по закрытию границ из-за угрозы коронавируса. Тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

Отметим, по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, коронавирус был обнаружен в 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.