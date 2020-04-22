Зеленский о коронавирусе: следующим вызовом станут майские праздники

Майские праздники станут следующим вызовом, который может сказаться на распространении коронавируса в Украине. Об этом на совещании с представителями правительства и правоохранительных органов заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

По его словам, система отслеживания распространения эпидемии в Украине хорошо налажена.

"Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продлила карантин до 11 мая. Также правительство рассчитывает, что уже 12 мая наступит так называемый "день К", когда карантинные ограничения начнут сниматься.

При этом Кабинет министров решил смягчить ряд ограничений. В частности, разрешается перевозка в городском общественном транспорте людей, которые являются донорами крови, а также привлечение к работе отдельных категорий лиц без прохождения обязательного осмотра. Кроме того, сегодня был утвержден порядок противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией.