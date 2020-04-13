Зеленский о коронавирусе: ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в Украине заражаются коронавирусом уже не десятки, а сотни. Об этом он заявил на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что собрания и толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких.

"Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом форматев этом году - это настоящее проявление любви к ближнему ", - заявил он.

В пресс-службе ОПУ добавили, что на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришли примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. Украинский президент считает, что эти цифры показывают, что "многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса".

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине заразились коронавирусом 3102 людей. За сутки заразились 325 человек.

Вместе с тем, Киевская городская государственная администрация приняла решение о закрытии на карантин Киево-Печерской лавры в связи со вспышкой коронавируса.