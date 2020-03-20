Зеленский: для контроля карантина привлекли более 15 тыс. полицейских

Для контроля соблюдения карантина в Украине привлекли более 15 тыс. полицейских. Об этом в сегодняшнем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на сегодня для противодействия распространения коронавируса привлекли более 15 тыс. полицейских.

"Среди прочего они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения правительства. Я верю, что мы сознательные граждане и постоянный контроль со стороны полиции будет не нужен", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские составили 405 административных протоколов и открыли 6 уголовных дел за нарушение правил карантина.

Также сегодня Зеленский поручил местным властям увеличить количество автобусов и маршруток в городах Украины. Отметим, до этого в ряде городов общественный транспорт вообще остановился из-за ограничений на количество пассажиров. Отметим, согласно решению правительства, на период карантина транспорт не может перевозить одновременно более 10 пассажиров. Кроме того, некоторые города отменяют льготы на бесплатный проезд.