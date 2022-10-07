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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: зараз це швидка хода, але хотілося б бігти

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ Збройних сил України схожий "на швидку ходу, але б хотілося бігти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами Зеленського, росіяни досить сильно пручаються. Проте контрнаступ ЗСУ - це стратегія, до якої раніше готувалися.

"Нам не вистачало певного озброєння та снарядів. Я не скажу, що зараз вистачає, бо це буде неправдою, а краще таки комунікувати правду. Тому нам не вистачає до кінця, але зараз ми маємо більше сил і засобів, щоб йти вперед", - пояснив президент.

Зеленський також додав, що у разі збільшення допомоги, Україна буде тиснути швидше. Наразі в України все ще не вистачає ресурсу, але його в цілому зараз достатньо, щоб вже почати звільнення територій. Мотивація діяти не залежить вже ні від кого, українці мотивовані на 100%.

"Ми знаємо, чого ми хочемо, ми знаємо, де фініш, ми знаємо, куди ми йдемо. Хотіли б бігти, але наразі це швидка ходьба", - додав Зеленський.

Також він пояснив, що Україна не піде далі, оскільки не потрібні чужі землі, не потрібні чужі люди. Зеленський додав, що Україна - це не терористи, оскільки нам не потрібно нічого зайвого, крім наших кордонів, нашої землі та нашої безпеки, гарантій безпеки, про які я вам сказав.

Нагадаємо, що протягом тижня ЗСУ на сході звільнили 29 населених пунктів, у тому числі шість - у Луганській області.

Також ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області.

Раніше стало відомо, що ЗСУ повністю звільнили Борівську громаду у Харківській області.

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