Зеленский не комментирует детали телефонного разговора с Трампом, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос американских журналистов о том, какими были детали его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет CNN.

Вопрос Зеленскому задали во время его пребывания в Ньою-Йорке в рамках визита на Генеральной Ассамблее ООН.

"Зеленский просто ответил, что его беседы с президентом Дональдом Трампом являются частными и конфиденциальными", - сообщается на сайте телеканала

Когда его спросили, хочет ли он, чтобы стенограмма звонка была обнародована, Зеленский ответил: "Посмотрим".

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. Причиной стало якобы давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора от 25 июля.

Конгресс США потребовал у Трампа стенограмму этого разговора. Государственный секретарь США Майк Помпео 24 сентября получил разрешение у Украины на обнародование стенограммы. До этого США не могли публиковать расшифровку, поскольку в разговоре есть также конфиденциальная информация.

Зеленский находится в центре политического шторма в Соединенных Штатах после сообщений о том, что Трамп оказал на него давление с целью расследования дела Хантера Байдена. Последний заседал в совете директоров украинской газовой компании, которая расследовалась Генеральным прокурором Украины, пока Джо Байден был вице-президентом.

Нет никаких доказательств совершения правонарушения ни Джо, ни Хантером Байденом. Однако Трамп якобы требовал пересмотреть дело, поскольку Байден его главный конкурент на президентских выборах в США в 2020 году.