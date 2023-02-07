Зеленський про кадрові рішення: щодо кожного кроку відбувається необхідне інформування

"Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав Зеленський.

Президент попросив утримуватися від поширення чуток та неправдивої інформації, які можуть послабити Україну.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Також зазначимо, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня Олексія Резнікова не відправлять у відставку з посади міністра оборони.

Детальніше про те, чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали - у матеріалі РБК-Україна.

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