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Зеленський про кадрові рішення: щодо кожного кроку відбувається необхідне інформування

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна проводить кадрові престановки у сфері оборони, щоб посилити свою позицію. Щодо кожного такого кроку відбувається правильне інформування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді.

"Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку, кадрового чи інституційного, відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюються рішення", - сказав Зеленський.

Президент попросив утримуватися від поширення чуток та неправдивої інформації, які можуть послабити Україну.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Також зазначимо, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня Олексія Резнікова не відправлять у відставку з посади міністра оборони.

Детальніше про те, чому у Зеленського вирішили звільнити Резнікова і відразу передумали - у матеріалі РБК-Україна.

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