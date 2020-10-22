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Зеленский готов испробовать на себе украинскую вакцину от COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов испробовать на себе украинскую вакцину от коронавируса. Он это сделает, если вакцина успешно пройдет испытания.

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Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов.

По его словам, с советских времен никто не занимался разработкой вакцин.

"Несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то вакцина будет подтверждена раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID-19 мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет", - сказал Зеленский.

На вопрос журналиста о том, готов ли он испытать вакцину на себе, президент сказал: "Да". По его словам, украинская вакцина будет уникальной.

Напомним, разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал ориентировочные сроки завершения ее изготовление.

Больше об украинской вакцине говорится в материале РБК-Украина "Разработчик "украинской вакцины" от COVID-19: Через год надеемся получить препарат".

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