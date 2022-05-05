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Зеленский о гибели журналиста Махова: Россия ответит за эту смерть

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал гибель под обстрелами журналиста Александра Махова. Глава государства заявил, что Россия ответит за эту смерть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского

Президент отметил, что Махов был родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что такое эта война.

"Мои искренние соболезнования близким и друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра, и мы ее реализуем", - сказал Зеленский.

Махов, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде, погиб в Харьковской области в боях под Изюмом. Журналисту было 36 лет.

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Владимир Зеленский