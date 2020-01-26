Зеленский о гибели военных на Донбассе: война продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает его пресс-служба.

Зеленский напомнил, что с начала года в войне на Донбассе погибли 11 человек.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - заявил глава государства.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий погибли двое украинских военных.

Так, боевики обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В штабе сообщили, что сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму.