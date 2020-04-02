Зеленский и генсек ООН провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого обсудили роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поблагодарил Гутерриша за его усилия в вопросе реагирования на кризис. В частности, президент подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на предоставление помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому Украина сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов", - отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили возможности предоставления помощи Украиной в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами для консолидации международных усилий", - подчеркнул Зеленский

Также он привлек внимание генсекретаря ООН к попыткам использования кризиса с коронавирусом с политической целью, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций и мер, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине.