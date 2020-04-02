ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский и генсек ООН провели телефонный разговор

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 20:04
Зеленский и генсек ООН провели телефонный разговор
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на предоставление помощи по противодействию COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого обсудили роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский поблагодарил Гутерриша за его усилия в вопросе реагирования на кризис. В частности, президент подчеркнул, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на предоставление помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому Украина сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 миллионов долларов", - отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили возможности предоставления помощи Украиной в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с иностранными партнерами для консолидации международных усилий", - подчеркнул Зеленский

Также он привлек внимание генсекретаря ООН к попыткам использования кризиса с коронавирусом с политической целью, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций и мер, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой была обсуждена ситуация в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой обсудили поставки респираторов и защитных костюмов Украине.

В Канаде более 10 тыс. человек инфицированы коронавирусом В Днепропетровской области подтвердили еще два случая COVID-19
Новости Украины Владимир ЗеленскийООНКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь