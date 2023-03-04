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Зеленський про енергетику: місяць тому це було найважче питання, зараз начебто краще

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Україна, Субота 04 березня 2023 17:15
Зеленський про енергетику: місяць тому це було найважче питання, зараз начебто краще Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ще місяць тому проблеми з енергопостачанням в Україні були найважчим питанням. Проте сьогодні ситуація з електрикою у країні значно краща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Окремо обговоримо сьогодні… Ще місяць тому це було найважче питання, сьогодні вже виглядає начебто краще. Але подивимося. Питання енергетики, причому й те, що стосується енергетичної держави, й також енергетичної спроможності наших громад, рішення, які потрібні для захисту нашої енергетики сьогодні повинні бути представлені", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що дефіциту потужності в енергосистемі України на ранок суботи, 4 березня, немає. При цьому завтра енергетики розпочнуть додаткові ремонти в Одеській області.

Також раніше ми писали, що Україна може експортувати частину електроенергії оскільки зараз в енергосистемі виробляється більше електрики, ніж споживається.

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Володимир Зеленський Електроенергія
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