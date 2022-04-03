Зеленский: мы должны смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие

"Сейчас наши ребята возвращаются на государственную границу, когда оккупантов мы выгоняем. Уверен, придет время и будет восстановлена вся линия государственной границы Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, чтобы контроль за госграницей вернулся быстрее, украинцы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждую преступное действие против страны, людей и свободы.

"Зло будет наказано", - заверил глава государства.