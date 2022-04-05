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Зеленский договорился с канцлером Австрии о его визите в Украину в ближайшее время

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и договорился о его визите в Украину в скором времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга.

"Договорились о его визите в Украину в ближайшее время", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал, что с европейскими лидерам, включая Карла Нехаммера, он обсудил преступления российских военных на территории Украины, а также дальнейшее введение новых санкций против России.

Напомним, Зеленский говорил о том, что санкций против России недостаточно. Необходимо пересмотреть политическое поведение, которое позволило начать войну в Украине.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал заседание Совбеза ООН из-за военных преступлений российской армии на территории Украины, в частности, в Киевской области.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины