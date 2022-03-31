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Зеленский - "диванным экспертам": Не стоит начинать поучать ВСУ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Во время войны и активных боев с войсками российских оккупантов совершенно неуместно "диванным экспертам" давать оценки действиям ВСУ или "учить" защитников Украины защищать родину, подчеркивает президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение главы государства.

"В такой ситуации, в которой сейчас находится наше государство, не должно быть таких дискуссий, к которым общество и наш политикум привыкли в мирное время", - заявил президент.

Зеленский рассказал тем, кто делает вид, что может поучать ВСУ, как воевать и как противостоять врагу, что "лучший путь это сделать - отправиться на поле боя напрямую".

"Не с кресла дома или в том месте, куда выехали для безопасности. А из реальных боевых столкновений. Если к этому не готовы - не стоит начинать поучать наших защитников и наших защитниц", - резюмировал глава государства.

Видео: Владимир Зеленский в новом видеообращении призвал "диванных экспертов" не давать советы ВСУ

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины