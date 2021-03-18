Зеленский о Covishield: не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию в Украине

По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьезнім противодействием против препарата.

"Я считаю, что информационная атака на AstraZeneca - это очень серьезное информационное противодействие против вакцины. Я не знаю кем она начата, но в Украине я не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию. От нашего Минздрава я такую ​​информацию не получал", - заявил он.

При этом Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день вакцинируют лишь препаратом Covishield (AstraZeneca), который изготавливается в Индии.

"В Украине есть единственная вакцина, которая доставлена ​​в Украину - это Covishield, и в этом факте хочу подчеркнуть, что сегодня с 500 тысяч доз вакцин мы вакцинировали почти 90 тысяч человек, несмотря на низкий уровень доверия к вакцинации. Из них ни одного летального случая", - подчеркнул он.

Президент также добавил, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и Австралия не приостановили использование вакцины AstraZeneca.

Отметим, что ряд европейских стран на время приостановили применения вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов. При этом первые страны, которые приостановили использование AstraZeneca, в частности Латвия и Австрия, отказались от серии вакцины ABV5300. Партия данной серии была доставлена в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.