Зеленский о Covishield: не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию от коронавируса в Украине. Поскольку, несмотря на дезинформацию относительно вакцин, в стране уже привились около 90 тысяч человек.
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
По мнению Зеленского, информационная атака, которая сейчас происходит в мире относительно вакцины AstraZeneca, является серьезнім противодействием против препарата.
"Я считаю, что информационная атака на AstraZeneca - это очень серьезное информационное противодействие против вакцины. Я не знаю кем она начата, но в Украине я не вижу оснований, чтобы уменьшать вакцинацию. От нашего Минздрава я такую информацию не получал", - заявил он.
При этом Зеленский отметил, что в Украине на сегодняшний день вакцинируют лишь препаратом Covishield (AstraZeneca), который изготавливается в Индии.
"В Украине есть единственная вакцина, которая доставлена в Украину - это Covishield, и в этом факте хочу подчеркнуть, что сегодня с 500 тысяч доз вакцин мы вакцинировали почти 90 тысяч человек, несмотря на низкий уровень доверия к вакцинации. Из них ни одного летального случая", - подчеркнул он.
Президент также добавил, что Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и Австралия не приостановили использование вакцины AstraZeneca.
Отметим, что ряд европейских стран на время приостановили применения вакцины AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов. При этом первые страны, которые приостановили использование AstraZeneca, в частности Латвия и Австрия, отказались от серии вакцины ABV5300. Партия данной серии была доставлена в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока не видит оснований для отказа от использования в Украине вакцины Covishield компании AstraZeneca. По его словам, официального подтверждения связи между тромбозом и вакцинацией пока нет.
Кроме того, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "меры предосторожности". На такой шаг пошли из-за случаев тромбоза у вакцинированных людей.